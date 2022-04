Estefania Bernal e Roger Balduino sono sempre più vicini, ma non sanno che presto approderà sull’Isola l’ex fidanzata del naufrago.

Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi Estefania Bernal ha chiesto a Roger Balduino di sposarla e mentre tra i due tutto sembra scorrere liscio come l’olio, molto presto al reality show approderà l’ex fidanzata del naufrago, Beatriz Marino, che avrebbe ottenuto il consenso per sbarcare in Honduras e avere con il naufrago un chiarimento (visto che, a suo dire, la loro storia non era ancora terminata quando Roger è sbarcato sull’Isola).

Estefania Bernal e Roger Balduino: la proposta di nozze

Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi Estefania Bernal si è messa in ginocchio e ha chiesto a Roger di sposarla. A seguire Estefania ha rivelato in un confessionale di essere più innamorata che mai e in tanti si chiedono che piega prenderanno ora le cose tra lei e Roger quando sull’Isola approderà Beatriz Marino, ex fidanzata del naufrago (che lo ha accusato in diretta tv per aver dato inizio alla liaison con Estefania prima che la loro fosse archiviata).

“Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui”, ha dichiarato Estefania, che ovviamente è all’oscuro dell’arrivo dell’ex fidanzata di Roger sull’Isola. Come andranno a finire le cose tra le due?

