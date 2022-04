Dopo l’annuncio via social di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha confermato il suo addio al giovane nuotatore.

Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié e, a seguire, la principessa etiope ha confermato la notizia via social e ha lasciato indere che, a suo avviso, le motivazioni dietro al loro addio sarebbero da imputare a terze persone (presumibilmente familiari del nuotatore).

“Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione”, ha ammesso Lulù nelle sue stories, e ancora: “Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole.”

Lulù Selassié conferma l’addio a Bortuzzo

A poco più di un mese dalla fine del GF Vip 6, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno confermato la fine della loro storia d’amore. A seguire la principessa etiope ha lasciato intendere ai suoi fan che i motivi dietro la rottura sarebbero da imputare ad alcuni familiari del nuotatore, e del resto è noto che tra lei e Franco Bortuzzo non corresse buon sangue (il padre del nuotatore e Lulù avevano recentemente smesso di seguirsi via social).

In tanti tra i fan della coppia si chiedono se il loro addio sia definitivo o se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

