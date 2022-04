Sono tante le vip che hanno svelato di soffrire di acne. Scopriamo cosa hanno detto e come hanno imparato a convivere con l’inestetismo.

Da Giulia De Lellis a Aurora Ramazzotti, sono tante le vip che si sono mostrate pubblicamente con i segni dell’acne del viso e che hanno inviato messaggi ai loro fan all’insegna della skin positivity. Scopriamo di chi si tratta e la loro esperienza.

I vip che soffrono di acne

Aurora Ramazzotti ha fatto il pieno di like con un post in cui si è mostrata con i segni dell’acne e ha incentivato i fan a fregarsene dei giudizi altrui. “Visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”, ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker.

L’influencer Giulia De Lellis ha seguito il suo esempio e su Instagram si è mostrata con i segni dell’acne affermando: “Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Ma alla fine ho capito il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore”.

Matilda De Angelis, la giovane attrice che ha conquistato il pubblico internazionale con la sua bellezza e il suo talento, ha confessato di soffrire di acne e ha scritto in un post via social: “Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici. Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne f**ta in realtà un c**zo di essere bella.”

Anche Chiara Ferragni ha svelato pubblicamente di aver sofferto di acne e di aver avuto sempre dei problemi ad accettare le imperfezioni della propria pelle. “Avrei potuto evitare di parlarne e mostrarlo, ma poi ho pensato perché no? Dobbiamo iniziare a normalizzare le imperfezioni”, ha dichiarato la famosa influencer attraverso i suoi canali via social.

Anche Laura Cremaschi ha mostrato la sua acne via social e ha intimato ai fan di non giudicare chi ne soffre. “Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco”, ha confessato la showgirl.

