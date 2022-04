Chiara Ferragni ha mostrato i segni dell’acne sul suo viso e ha svelato da cosa secondo lei le sarebbe stata causata.

Più volte Chiara Ferragni ha utilizzato i social per parlare delle tematiche a lei care e per sensibilizzare i fan. Questa volta l’influencer ha mostrato nelle sue stories uno sfogo a lei causato sul viso dall’acne e ha precisato di ritenere che possa averglielo causato lo stress da lei vissuto nelle ultime settimane. L’influencer ha infatti dovuto fare i conti con la scoperta della malattia di suo marito Fedez, che ha subito un delicato intervento.

“Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: do la colpa ai miei ormoni e ovviamente a un livello di stress molto alto“, ha scritto via social l’influencer, che ha fatto il pieno di like tra i fan. E ancora: “Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma poi ho pensato: perché non parlarne? Dobbiamo rendere normali anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione di sentirci sempre perfetti”.

Il rapper ha subito un delicato intervento per un tumore neuroendocrino del pancreas e finalmente ha potuto fare ritorno a casa. Lui stesso ha confessato di essere intenzionato ad aggiornare i fan in merito alle sue condizioni e alle terapie a cui presumibilmente dovrà sottoporsi nei prossimi mesi.

