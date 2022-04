Romina Power ha affidato ai social un suo sfogo per come verrebbe trattata la sua storia con Al Bano dai giornalisti.

Oggi Al Bano e Romina Power hanno unicamente un rapporto d’amicizia e di stima reciproca ma spesso la storia tra i due è stata definita dai media come una “soap opera” per via dei loro presunti riavvicinamenti e per via della presunta antipatia tra la cantante e la compagna dell’ex marito, Loredana Lecciso. Attraverso i social Romina si è sfogata per questo genere di gossip affermando:

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e ad Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo“, ha tuonato la cantante.

Al Bano Carrisi Romina Power

Romina Power: lo sfogo via social

Romina Power non ha digerito alcuni dei termini con cui viene definita la sua storia con Al Bano e per questo si è sfogata via social contro alcune delle informazioni (e dei termini) usati dai media.

Oggi sembra che la cantante e l’ex marito siano riusciti a trovare un equilibrio nei loro rapporti dopo la dolorosa separazione e la drammatica scomparsa della loro figlia, Ylenia. A parte questo però, un ritorno di fiamma (spesso ipotizzato dalla stampa) sarebbe da escludere: Al Bano ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso e Romina Power da molto tempo mantiene l’assoluta riservatezza sulla sua vita privata

