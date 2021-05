Intervistata dal settimanale Grand Hotel, Loredana Lecciso ha fornito un aggiornamento riguardo il suo rapporto con Al Bano, padre dei suoi figli Jasmine e Bido. Per la cronaca, Loredana Lecciso ha anche un’altra figlia, Brigitta, nata dal suo primo matrimonio.

Jasmine e Albano jr., soprannominato Bido, hanno rispettivamente 20 e 19 anni. Jasmine Carrisi, insieme al padre Al Bano, ha preso parte come coach all’ultima edizione di The Voice of Italy, andata in onda su Rai 2 nel 2019, e ha anche pubblicato un singolo. A settembre, Jasmine si trasferirà a Milano per studiare Psicologia. Anche Bido si trasferirà presto a Milano per studiare Economia e Management.

Riguardo l’educazione dei loro figli, Loredana Lecciso e Al Bano hanno trovato un’armonia mai avuta prima d’ora. Le dichiarazioni della showgirl pugliese:

Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola.

Stando alle dichiarazioni della Lecciso, quindi, nella sua famiglia, si respira aria di serenità, nonostante il periodo difficile causato dalla pandemia:

Siamo sereni, siamo vivi e in salute. Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande.

Loredana Lecciso e il COVID-19

Purtroppo, il COVID-19 è entrato pesantemente nella vita di Al Bano. Il cantante, in più occasioni, ha esternato pubblicamente le proprie opinioni in quanto, presumibilmente, coinvolto in prima persona. Nel giro di poco tempo, infatti, il cantante di Cellino San Marco ha perso tre cugine a causa del Coronavirus.

Recentemente, sul proprio profilo Instagram, Loredana Lecciso ha pubblicato una foto che la ritrae mentre si sottopone ad una dose di vaccino, invitando tutti a vaccinarsi al più presto.