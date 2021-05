Temptation Island, Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano nel cast? La candidatura

Notizie dal mondo di Temptation Island: Guenda Goria, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5‘, ospite di RTL 102.5 News, nella rubrica Trends & Celebrities condotta da Francesco Fredella, ha raccontato, per la prima volta, come è nata la storia d’amore con Mirko Gancitano:

Mirko è un ragazzo davvero molto dolce. Oltre ad essere molto carino fuori è molto bello dentro. Mi riempie di attenzioni, di fiori e devo dire mi ha fatto tornare ad aprire il cuore dopo tanto tempo. Poi è una storia fresca, pulita e io sono davvero felice.

Anche mamma Maria Teresa Ruta è felice per la ritrovata serenità sentimentale della figlia:

Mamma è molto contenta, mi vede serena, contenta ma ovviamente mi dice di andare piano per tutelare il cuore della sua bimba. Lei mi ha consigliato di trovare un ragazzo giovane, un uomo che abbia qualcosa da scoprire e soprattutto da scoprire insieme a te perché io avendo avuto uomini molto più grandi avevano già dato tanto nella vita. Devo dire che aveva ragione.

L’attrice, ad oggi, non esclude di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island con il compagno, per mettere alla prova i propri sentimenti:

Io sono aperta a tutte le esperienze, il problema è Mirko perché è di una gelosia fotonica. Ho scoperto che è davvero gelosissimo, è anche un po’ siculo.

Anche Mirko sembra essere della stessa opinione con qualche riserva: