Grande Fratello Vip 6, Francesco Monte nel cast?: “No, grazie”

Francesco Monte, ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione, condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha presentato il nuovo singolo ‘Work this out’, frutto della collaborazione con Lee Ryan dei Blue. Il giovane cantante ha escluso di prendere parte ad una prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip 6‘, dopo aver parte alla terza stagione, nel 2018, in qualità di concorrente:

No grazie. Ho sempre ragionato sul fatto che ogni esperienza viene fatta in un determinato periodo della vita. Ripetere le cose significherebbe per me non andare avanti. Lo dimostra anche il mio percorso. Non ho mai rifatto qualcosa, ho sempre cercato uno stimolo nuovo e una cosa nuova con il quale mettermi alla prova. Io faccio il mio percorso, soprattutto senza rompere le scatole a nessuno. Se vado nei posti parlo sempre di me e dei miei progetti.