L’Isola dei Famosi 15, Gilles Rocca: “Tommaso Zorzi fa finta di commuoversi quando c’è Andrea Cerioli di mezzo”

Gilles Rocca, tra i protagonisti più controversi de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, in una lunga intervista a Super Guida Tv, ha fatto un bilancio della sua esperienza come naufrago. Una volta rientrato in Italia, l’attore ha avuto la possibilità di chiarirsi con Tommaso Zorzi che l’ha attaccato duramente durante la permanenza in Honduras:

Non mi rimprovero nulla. Io credo che in un reality uno debba risultare il più autentico possibile. Nella vita se qualcuno mi accusa di qualcosa che non corrisponde a ciò che sono reagisco con rabbia. Puntualmente, sull’Isola mi trovavo ad essere attaccato per cose che non erano mai successe in Palapa durante la diretta della trasmissione. Ogni volta cadevo dalle nuvole.

Il regista ha ha, inoltre, sottolineato la disparità di trattamento con un altro concorrente, Andrea Cerioli:

Durante la mia permanenza sull’Isola, venivo preso in giro qualunque cosa facessi o dicessi. Anche Andrea Cerioli piange sempre per il cibo ma a lui è stato riservato un trattamento diverso. Anche Tommaso Zorzi fa finta di commuoversi quando c’è lui di mezzo. Capisco però che era normale che un carattere come il mio potesse essere stuzzicato perché ci si aspettava sempre una reazione.

L’ex isolano spera che l’amico Roberto Ciufoli possa guadagnarsi la vittoria finale: