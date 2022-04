Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno svelato la data delle loro nozze e hanno confessato di volere il loro secondo figlio.

Ospiti a Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno confessato di sognare l’arrivo di un secondo bebè (dopo la piccola Mia, nata nel 2020) e hanno rivelato che si sposeranno il 14 maggio. La coppia è già convolata a nozze (in comune) a ridosso del lockdown del 2020, ma hanno deciso di fare una grande festa con amici e parenti e di celebrare il vero e proprio matrimonio in chiesa e – per la showgirl – con tanto di abito bianco.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: il matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rivelato che il 14 maggio 2022 convoleranno a nozze. Per la showgirl la testimone sarà l’amica Elena Barolo, e ha già preannunciato che indosserà un abito da sogno (lo aveva scelto prima della pandemia, infatti lei e Magnini sarebbero dovuti convolare a nozze a marzo 2020).

I due sono più felici e innamorati che mai e dopo l’arrivo della piccola Mia sognano un altro bebè: “Lasciamo fare al destino”, hanno dichiarato a Silvia Toffanin. I due fanno coppia fissa dal 2018 e Filippo Magnini ha instaurato uno splendido rapporto anche con Sofia (la figlia che Giorgia Palmas ha avuto dalla sua precedente unione con Davide Bombardini).

