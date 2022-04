Davide Di Porto ha confessato come sarebbe diventata la sua vita a 12 anni di distanza dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Al settimanale Nuovo Davide Di Porto ha svelato di essere caduto in disgrazia dopo aver detto addio al cinema per adulti e dopo che, in tv, non sarebbero sorti per lui nuovi ingaggi.

“Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo. E non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. (…) La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!”, ha dichiarato Di Porto, che ha anche affermato che sarebbe felice di poter partecipare di nuovo all’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi

Davide Di Porto: la confessione

La carriera di Davide Di Porto ha subito una terribile battuta d’arresto e lui stesso ha confessato che, a causa dei mancati ingaggi lavorati, si sarebbe ritrovato a dover vivere di espedienti. A Nuovo Di Porto ha dichiarato di essersi sentito “gettato” dalla tv “come se fosse spazzatura” e per finire ha lanciato un appello alla produzione dell’Isola dei Famosi perché lo prenda tra i suoi naufraghi.

Il programma accontenterà la richiesta dell’ex attore e personal trainer? Al momento sulla questione tutto tace. Di Porto partecipò al reality quando a condurlo vi era Simona Ventura, mentre oggi la conduttrice del reality show è Ilary Blasi.

