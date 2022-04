Alba Parietti avrebbe ritrovato finalmente l’amore dopo un lungo periodo in cui si era definita “felicemente single”.

Alba Parietti è stata paparazzata da Chi mentre si scambiava alcune tenere effusioni con un uomo che – stando a quanto riporta il settimanale – si chiamerebbe Fabio e sarebbe da sempre lontano al mondo dello spettacolo. Al momento la showgirl non ha confermato né smentito le voci sul suo presunto legame sentimentale e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Alba Parietti ha un fidanzato: di chi si tratta

Dopo alcuni amori finiti male (e un numero di corteggiatori sempre più alto) Alba Parietti sarebbe riuscita a ritrovare la serenità: il settimanale di Alfonso Signorini l’ha paparazzata mentre si scambiava baci e tenerezze con un uomo suo coetaneo che, stando alle prime indiscrezioni, non avrebbe nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Al momento non è dato sapere se la notizia sia vera e in tanti tra i fan della showgirl sperano di saperne presto di più dalla diretta interessata.

“Chi mi conosce mi chiama affettuosamente la tigre. Ho ormai capito che faccio questo effetto anche agli uomini. Dentro a una gabbia mi guardano volentieri, fuori alla gabbia mi guardano con paura. Tu una tigre la vedi volentieri allo zoo ma poi hai paura di portartela a casa”, ha dichiarato a ECG la showgirl in merito al suo rapporto con gli uomini. Questa volta la storia d’amore è destinata a durare?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG