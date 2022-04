C’è aria di crisi tra Bortuzzo e Lulù Selassié? La principessa ha ammesso che ci sarebbero stati degli attriti tra lei e il padre del nuotatore.

A quanto pare non è tutto oro quel che luccica: dopo la fine del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono mostrati più felici e uniti che mai ma, a quanto pare, la principessa etiope non andrebbe particolarmente d’accordo con Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore. Lei stessa ha ammesso in un’intervista a Chi:

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié: la crisi con Bortuzzo

Cosa succede tra Lulù Selassié e la famiglia di Manuel Bortuzzo? Nonostante la principessa e il nuotatore continuino a difendere a spada tratta la loro storia d’amore, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che Lulù e il “suocero” Franco Bortuzzo avrebbero smesso di seguirsi sui social.

La stessa principessa ha specificato inoltre che lei e il signor Franco non avrebbero molto in comune e in tanti credono che i rapporti tra i due potrebbero incrinare anche quello tra la principessa e Manuel, da sempre estremamente legato al padre (che, per sostenerlo, si è trasferito insieme a lui a Roma).

