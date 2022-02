Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, ha rotto il silenzio in merito al rapporto sbocciato nella casa del GF Vip tra il figlio e Lulù Selassié.

Per la prima volta dopo l’addio di suo figlio al GF Vip 6, Franco Bortuzzo ha rotto il silenzio in merito alla storia tra il nuotatore e Lulù Selassié, su cui avrebbe cambiato opinione. Mentre all’inizio della liaison lui e sua moglie Rossella avevano giudicato la ragazza come fin troppo ossessiva nei confronti di Manuel, adesso entrambi la apprezzerebbero. “All’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il GF Vip è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza“, ha dichiarato Franco Bortuzzo a Novella 2000.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: il padre e Lulù Selassié

Uscito dalla casa del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo è tornato tra le braccia dei suoi genitori ma, a quanto pare, non avrebbe smesso di pensare neanche per un secondo alla fidanzata, Lulù Selassié, rimasta invece nella casa del reality show. Il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, ha confessato di essere felice per la storia di suo figlio e ha fatto sapere anche che, pur ritenendo prematura una loro eventuale convivenza, non sarebbe contrario al fatto che Lulù andasse a vivere con loro: “Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del GF e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui”, ha ammesso.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG