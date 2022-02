L’attrice Monica Vitti è scomparsa a 90 anni. La camera ardente è stata allestita in Campidoglio, mentre i funerali si terranno il 5 febbraio.

Il 4 febbraio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio è stato accolto il feretro di Monica Vitti, celebre attrice italiana scomparsa a 90 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Ad accogliere il feretro era presente Gualtieri, sindaco di Roma, e il marito dell’attrice, Roberto Russo. I funerali si terranno il 5 febbraio dalle ore 10 alle 13 alla Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo.

Monica Vitti

Monica Vitti: la camera ardente

Molti artisti, esponenti della politica e volti tv si sono avvicendati in queste ore nella Sala della Promoteca del Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per l’attrice Monica Vitti, scomparsa a 90 anni ma da tempo lontana dalle scene a causa di una grave malattia. Ad accogliere il feretro non poteva mancare ovviamente Roberto Russo, il marito dell’attrice che è stato al suo fianco fino alla fine, anche durante gli anni dolorosi e segnati dalla malattia.

“Da quasi 20 anni le sto accanto… è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”, aveva dichiarato lui in una delle sue ultime interviste al Corriere della Sera. Proprio il marito ha dato la notizia della sua scomparsa a Walter Veltroni, che l’ha annunciata ufficialmente. Ai tanti personaggi che, nelle ultime ore, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attrice, si è aggiunta anche Sophia Loren, che ha scritto: “Sono addolorata e dispiaciuta. E’ scomparsa una grande attrice”, ha dichiarato ad Adnkronos, e ancora: “L’ultima volta che l’ho vista è stato ai funerali di Mastroianni, la sua scomparsa è una grande perdita non solo per il cinema ma per tutti noi”.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG