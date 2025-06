Il medico di base, o meglio medico di medicina generale (MMG), è il contatto tra il sistema sanitario nazionale e il paziente, per questo motivo tutti i cittadini italiani hanno diritto ad averne uno. Si tratta di un professionista che può seguire un paziente per problemi di salute generali, visite, prevenzione e consulenza per indirizzare dallo specialista che serve a seconda della patologia. Ma quanto guadagna questo tipo di medico?

Questa figura professionale ha molti oneri, si occupa di visite mediche, prevenzione, gestione di patologie croniche ed acute, consulenza, fornisce informazioni sul Servizio Sanitario Nazionale e fa le prescrizioni, cosa importantissima che serve per avere alcuni medicinali e poter usufruire di eventuali esenzioni. Ha un suo studio medico, dove accoglie e visita i pazienti su appuntamento.

Lo stipendio di un medico di base, quali sono i guadagni

Un medico di medicina generale, per essere tale, deve rispettare una serie di obblighi, tra questi c’è l’apertura dello studio che deve essere almeno di cinque giorni a settimana. A seconda del numero di pazienti, poi, deve garantire una copertura di ore in cui fa studio, per 500 pazienti queste devono essere 5, tra i 500 e i 1000 pazienti devono essere 10, per 1.500 pazienti deve coprire minimo 15 ore settimanali.

Il guadagno di un medico di base cambia a seconda di alcuni fattori: gli anni di esperienza e gli anni di esperienza. In base il guadagno capitale loro è all’incirca di 70 euro all’anno per paziente. Un medico che abbia all’incirca 1.500 pazienti può arrivare a guadagnare 52.500 euro lordi all’anno, che sono più o meno 4.300 euro lordi al mese. A questa cifra, poi, si possono aggiungere guadagni extra che sono le indennità che si ricevono per la reperibilità notturna, un bonus che si ha se si assistono pazienti over 75 e un compenso aggiuntivo se si effettuano tamponi e somministrano vaccini.

Se un medico di base nel corso dell’anno svolge alcune di queste attività, lo stipendio sopracitato può crescere ancora di più. Una cifra piuttosto esosa se si considera che un medico ospedaliere ha uno stipendio netto mensile che va dai 1900 ai 2900 euro mensili, cifra che varia con gli scatti di anzianità, ma anche con lavoro straordinario o in giorni festivi. Un primario ospedaliero, invece, guadagna all’incirca 4.500 euro netti al mese.

Negli ultimi tempi molti studi di medici di base hanno trovato nella digitalizzazione il sistema per ottimizzare al meglio il lavoro. Se un tempo era difficile gestire gli appuntamenti dei pazienti e poteva essere necessario l’aiuto di una segretaria, oggi – grazie ad innovativi gestionali – si può gestire tutto attraverso un’app. Un sistema efficiente con cui i pazienti possono prendere appuntamento in modo diretto, senza dover fare telefonate. Si tratta di un metodo molto apprezzato dai pazienti ma anche dai professionisti che così ottimizzano anche i costi di gestione.