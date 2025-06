Il futuro è ignoto ma per gli appassionati dell’oroscopo si può “rimediare”. Le costellazioni ci annunciano che c’è chi affronterà turbolenze emotive e chi, al contrario, si troverà investito dall’amore

La settimana si preannuncia ricca di scossoni e svolte che cambieranno le carte in tavola per molti segni zodiacali. Le stelle parlano chiaro: non sarà una settimana qualunque.

Con Marte che rimette in moto la comunicazione e Venere pronta a scuotere i legami affettivi, il cielo di fine giugno invita tutti a mettersi in gioco, anche a costo di scardinare vecchi equilibri. Alcuni segni dovranno fronteggiare scelte determinanti, mentre altri avranno l’occasione di riscoprire emozioni dimenticate.

Chi si aspettava un periodo tranquillo, farebbe meglio a ripensarci: due segni in particolare vivranno un autentico terremoto astrale, tra tensioni, stress e decisioni delicate. Ma non tutto è perduto: per un altro fortunato, Cupido è già pronto a scoccare la sua freccia.

Chi deve prepararsi al peggio e chi invece troverà l’amore

L’atmosfera per Ariete si fa tesa, soprattutto nelle relazioni. Venere in opposizione crea attriti e incomprensioni, specie nel fine settimana. Anche se l’energia non ti manca grazie a Marte in Gemelli, è sul piano affettivo che potresti avere la sensazione di stare su un campo minato. Evita reazioni impulsive e prova a trovare sollievo nel gruppo: una serata tra amici può riequilibrare l’umore. Giovedì è il giorno giusto per chiarimenti importanti.

Il Leone deve stare molto attento, soprattutto ad inizio settimana: l’energia cala e le frustrazioni potrebbero salire a galla, sia in famiglia che sul lavoro. Questo segno è abituato a dominare la scena, ma Marte in opposizione lo costringe a rallentare. Tra mercoledì e giovedì, evita scontri diretti. Solo nel weekend, complice la Luna, si intravede una ripresa. Usa il tempo per stare con te stesso, senza forzare nulla. La creatività sarà la tua via d’uscita.

Intanto è il momento dei Gemelli. Marte è nel tuo segno e ti rende brillante, affascinante e irresistibile. Ma è il favore di Venere a trasformare l’ordinario in straordinario: tra venerdì e sabato, un incontro potrebbe cambiare tutto. Che sia una conoscenza virtuale che diventa reale, o un’amicizia che prende una piega romantica, lasciati guidare dal cuore. L’amore bussa e tu hai finalmente la chiave giusta.

Gli altri segni: equilibrio, nuove idee e introspezione

Toro e Cancro godono di un cielo favorevole sul piano emotivo: ottimo momento per legami profondi, confidenze e piccoli viaggi romantici.

Bilancia ritrova armonia dopo un periodo instabile: l’amore torna protagonista, così come la voglia di condividere.

Vergine e Capricorno brillano sul lavoro: concentrazione, pragmatismo e buone intuizioni li guideranno in progetti vincenti.

Pesci si muove con dolcezza tra benessere e riflessione: weekend ideale per rigenerarsi nell’acqua o nella natura.

Scorpione e Sagittario si destreggiano tra passione e decisioni importanti, ma con spirito d’iniziativa e coraggio.

Acquario apre le porte a nuove conoscenze e sperimentazioni creative: ideale per esprimersi in modo originale.