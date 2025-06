Le indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito e da Buckingham Palace non lasciano purtroppo spazio all’ottimismo. Le condizioni di salute di Re Carlo III, 75 anni, sarebbero in costante peggioramento.

Il sovrano, che lo scorso gennaio aveva annunciato pubblicamente di essere stato colpito da una forma di tumore (un gesto storico nella monarchia ritannica) sarebbe ora in una fase molto delicata del suo percorso di cura.

Secondo quanto dichiarato dai tabloid come Daily Beast e i portali statunitensi come TMZ, il Re non risponderebbe più bene alle terapie e “lo stato generale sarebbe molto peggiore di quanto ufficialmente comunicato da Buckingham Palace”. Fonti vicine a Palazzo Reale parlano di un clima chiaramente teso a corte, i collaboratori più stretti sono impegnati ad aggiornare costantemente il piano Menai Bridge, ovvero il protocollo operativo predisposto per la gestione delle esequie per il monarca in carica.

Una riservatezza che fa rumore

A colpire, oltre ai dettagli trapelati, è il silenzio assordante che circonda la famiglia reale. Nessun commento ufficiale, nessuna smentita ma neppure un gesto rassicurante da parte di Buckingham Palace. Dopo le ultime apparizioni pubbliche, sempre più diradate, il Re non è stato più visto in contesti ufficiali.

A margine di un breve video diffuso in occasione di un messaggio rivolto al Paese, in concomitanza con l’annuncio dela malattia di Kate Middleton, il sovrano aveva invitato tutti a “prendersi cura gli uni degli altri”, un’espressione letta da molti come un messaggio più profondo, quasi un doloroso commiato.

L’aspetto che fa più riflettere è la continua revisione del protocollo Menai Bridge, il complesso piano studiato da anni per pianificare nei minimi dettagli il funerale del sovrano. Ogni monarca ne ha uno, redatto fin dall’inizio del proprio regno, ma nel caso di Re Carlo si parla di modifiche costanti negli ultimi giorni. Un segnale che non è chiaramente passato inosservato.

Secondo alcune fonti interne citate dalla stampa britannica, l’intenzione sarebbe quella di replicare, con altrettanta precisione e sobrietà, l’operazione London Bridge, messa a punto nel 2022 in occasione delle esequie della Regina Elisabetta II. “Il funerale della Regina è stato un capolavoro di organizzazione. Nessuno intende essere impreparato, soprattutto dopo aver fissato uno standard così alto”, ha affermato un funzionario coinvolto nella pianificazione.

Il silenzio di Harry e le tensioni a corte

E in tutto questo non mancano le tensioni familiari. Fonti vicine alla Corona raccontano di un Re Carlo profondamente deluso dopo la recente visita lampo di Harry, che avrebbe trascorso pochissimo tempo con il padre durante il suo recente rientro a Londra.

L’impressione è quella di una famiglia ancora spezzata e divisa, nonostante le difficoltà di salute riscontrate da Carlo e Kate; queste non sono bastate a produrre un riavvicinamento.

A quasi due anni dal suo insediamento, Re Carlo si trova quindi a dover far fronte a una situazione a dir poco spinosa: da una parte le difficoltà di salute che lo stanno mettendo a dura prova, dall’altro l’apparente impossibilità di vedere la sua famiglia riunita dopo anni di dissapori. E se il piano Menai Bridge si sta perfezionando giorno dopo giorno è perché il tempo stringe e Londra, forse, si sta preparando a voltare pagina.