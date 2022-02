Iva Zanicchi ha rotto il silenzio in merito allo scivolone commesso con Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022.

Sul web è diventata virale la risposta che Drusilla Foer ha dato a Iva Zanicchi durante la terza serata del Festival di Sanremo. “Lei ha qualcosa in più di me”, avrebbe detto la cantante, mentre la Foer ha risposto: “Sì, sono colta”. A 24 ore da quello che per molti sarebbe stato uno scivolone, Iva Zanicchi ha svelato alla conferenza stampa di Sanremo (stando a quanto riporta la Repubblica): “Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘o grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: ‘tu sei colta e intelligente’. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla”, ha affermato.

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi: lo scivolone con Drusilla Foer

In tanti hanno lodato lo charme con cui Drusilla Foer ha risposto alla Zanicchi sul palco di Sanremo ma la cantante ha in seguito svelato che la gaffe da lei commessa sarebbe stata causata in realtà da un malfunzionamento del suo microfono. Dunque non ci sarebbero stati contrasti tra lei e Drusilla che anzi, sarebbero buone amiche. “Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina… c’è troppa stima e affetto”, ha specificato Iva Zanicchi in merito al polverone scatenato dalla gaffe.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG