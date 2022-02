Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e la partecipazione all’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha svelato perché continuerebbe a lavorare nel dietro le quinte di Sanremo.

Durante la terza serata del Festival di Sanremo in tanti hanno notato la presenza di Gilles Rocca – che stava mettendo in ordine il palco – insieme ad altri addetti ai lavori. L’ex vincitore di Ballando con le Stelle attraverso i social ha spiegato personalmente perché, nonostante il successo tv, abbia continuato a lavorare nel backstage del Festival.

“Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore… ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore. Quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali. A tutte le persone che mi hanno chiesto “ma. perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’Isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?”. Ecco la risposta: in questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia. Come potrei rinunciarci? Grazie a tutti gli autori, al direttore Stefano Coletta, a Drusilla Foer ma soprattutto grazie al mitico Amadeus”, ha scritto Gilles Rocca nelle sue stories via social.

Amadeus

Gilles Rocca e l’organizzazione del Festival

Durante la terza serata del Festival di Sanremo Gilles Rocca è stato casualmente inquadrato insieme ad altri addetti ai lavori mentre sgomberava il palco dell’Ariston. Vedendolo Amadeus lo ha salutato e ha voluto ringraziarlo pubblicamente: “Lui è bravissimo, è colui che coordina tutte le uscite. Ormai è famosissimo, ha fatto l’Isola, ha vinto Ballando con le Stelle ed è un ragazzo fantastico e per Sanremo è indispensabile”, ha dichiarato il conduttore, mentre Gilles lo ha ringraziato calorosamente: “Ti voglio bene Ama”, ha affermato.

