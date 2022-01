Sanremo 2022, Amadeus accoglie Fiorello: “Ero quasi convinto che non sarebbe venuto”

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha accolto l’amico Rosario Fiorello, che fino all’ultimo non ha fatto sapere se sarebbe venuto. Il direttore della kermesse ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo dello showman e ha rivelato cosa si sarebbero detti in privato.

Amadeus: Fiorello a Sanremo 2022

Fino all’ultimo Fiorello ha provato a declinare la possibilità della sua presenza al Festival di Sanremo 2022 ma, non potendo fare un torto al suo amico di lunga data Amadeus, è giunto alla kermesse pochi giorni prima dal suo inizio. Alla conferenza stampa del Festival lo stesso Amadeus ha rivelato cosa lui e lo showman si sarebbero detti negli scorsi mesi e quanto lui avrebbe insistito per far sì che Fiorello fosse presente anche a questa edizione.

“Ero quasi convinto che non sarebbe venuto, ma siccome lo conosco e sono un martello pneumatico già da quest’estate l’ho stressato. Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: “Se tu non vieni cammino con la tua sagoma”. Quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io l’imprevedibilità la adoro. “Ma secondo te corn…azzo ti lasciavo da solo?” mi ha detto come prima cosa”, ha confessato il direttore artistico alla conferenza stampa. A quanto pare dunque Fiorello sarà uno degli ospiti speciali attesi durante la kermesse ma non è chiaro se prenderà parte a tutte le serate del Festival (che andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022).