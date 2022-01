GF Vip, Alex Belli riceverà una lettera di Soleil? L’indiscrezione

Il triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran al GF Vip continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso e, a Mattino Cinque, Federica Panicucci ha svelato una succosa indiscrezione su quello che potrebbe accadere nella diretta del 31 gennaio al GF Vip.

Alex Belli: la lettera di Delia Duran

A Mattino Cinque Federica Panicucci ha rivelato che, nella diretta del GF Vip del 31 gennaio, a Alex Belli potrebbe arrivare un’altra appassionata lettera da parte di Soleil Sorge, che del resto gli aveva scritto già nelle scorse settimane. Sulla questione al momento non vi sono conferme e, pertanto, ai fan del programma non resta che attendere. Nel frattempo all’interno del reality show Delia Duran ha deciso di lasciare definitivamente Belli e la reazione di Soleil ha lasciato tutti di stucco.

Delia Duran: la reazione di Soleil

Inaspettatamente Soleil Sorge ha preso le difese di Belli difronte a Delia Duran e le ha chiesto di non fare scelte avventate.“Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. […] Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida. Goditi la serata con leggerezza e balla insieme a noi”, ha detto l’influencer a Delia Duran.