Belen e Stefano cantano insieme: il ritorno di fiamma è ufficiale?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno partecipato insieme alla festa di compleanno dell’amica Patrizia Griffini e insieme hanno cantato al karaoke. I presenti – stando a quanto riporta Oggi – non avrebbero potuto fare a meno di notare gli sguardi complici e gli ammiccamenti che i due si sarebbero lanciati e sono in tanti a credere che questa potrebbe essere la conferma ufficiale del loro ritorno di fiamma.

Belen e Stefano: la festa di Patrizia Griffini

Ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati sorpresi insieme: i due hanno partecipato alla festa di compleanno dell’amica comune Patrizia Griffini e, insieme, si sarebbero scatenati al karaoke. In tanti credono che i due vip siano tornati insieme ma, per il momento, Belen e Stefano hanno preferito non commentare l’indiscrezione.

I messaggi e gli avvistamenti

Nelle ultime settimane la showgirl argentina ha scritto un messaggio criptico sui social che lascerebbe pensare proprio a un suo riavvicinamento con l’ex marito e, inoltre, i due sono stati più volte avvistati insieme (avrebbero trascorso in intimità anche le feste di Natale). Belen Rodriguez per il momento ha confermato solo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì.