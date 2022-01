Ospite a Verissimo Giacomo Urtis ha confessato in preda alla commozione che suo padre non avrebbe mai accettato il suo orientamento e che questo lo avrebbe fatto particolarmente soffrire.

Giacomo Urtis: il padre

Ospite del salotto tv di Silvia Toffanin Giacomo Urtis è riuscito a stento a trattenere le lacrime parlando del suo rapporto col padre, che lo avrebbe fatto particolarmente soffrire. Per amore verso i genitori in passato il chirurgo dei vip ha anche provato a stare con una ragazza, ma il rapporto sarebbe naufragato non appena lui ha avuto modo di allontanarsi dal suo paese natale:

“Sono stato fidanzato per anni con una ragazza, circa 13 anni siamo stati insieme. Nei paesi c’è il battesimo, la cresima e il matrimonio, c’è quello e devi fare quello. Sei inquadrato in uno schema, senza dare retta ai sentimenti, non ascoltavo la mia parte interiore. Poi iniziando a lavorare in città come Roma o Milano sono riuscito a capire quello che ero e volevo. Così ho lasciato la fidanzata e ho detto ai miei della mia omosessualità. Mio padre non accetta il mio orientamento, ancora ora mi chiede quando mi sposerò. Lui vorrebbe avere un nipote. Però oggi potrei avere dei figli anche da gay, e io voglio un figlio l’anno prossimo”, ha confessato Giacomo Urtis.

La confessione di Jessica Alves

In passato Urtis è stato legato a Rodrigo Alves, oggi Jessica Alves. La stessa Alves ha confessato a Pomeriggio Cinque che il chirurgo dei vip le avrebbe promesso di avere insieme a lei un figlio. Sarà vero?