Era Rodrigo Alves, oggi dopo oltre 80 interventi è Jessica. L’ex Ken Umano conosciuto negli anni scorsi grazie a Pomeriggio cinque e Live non è la d’Urso ha rivoluzionato totalmente la sua vita con il cambio del sesso. Ora Jessica Alves è pronta per portare avanti il suo sogno, sposarsi e perché no, poter avere un figlio. Per questo vorrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento che consiste nel farsi trapiantare l’utero.

Dal settimanale Nuovo:

Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio. Così potrò partorire e stringere tra le braccia un figlio mio. Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico. L’intervento dura cinque ore e costa 50 mila euro. Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta.

Jessica sa bene qual è la sfida che sta andando ad affrontare: “So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità“. In questo momento lei si trova in Brasile, paese in cui il trapianto di utero è illegale. Secondo quanto ha spiegato il settimanale SPD Noticias, questo tipo di interventi vengono effettuati in gran segreto.

La speranza per Jessica è quella di arrivare sino in fondo e non attendere troppo tempo. Ha già tutto chiaro in testa, se tutto va come lei spera “Mi auguro nasca una femmina” la vorrà chiamare Barbara “in onore a Barbara d’Urso” che – come detto – spesso e volentieri ha raccontato la sua storia nei suoi programmi ed ha seguito passo passo i vari interventi cui si è sottoposta.

Ma Barbara sarà al corrente del desiderio di Jessica? Live Non è la d’Urso e Domenica Live non sono più programmati nel palinsesto di Canale 5. Alla conduttrice è rimasto solo Pomeriggio cinque che fra l’altro ha virato sul solo intrattenimento giornalistico togliendo spazio al lato che in tanti hanno definito come “trash”. Prossimamente ci sarà spazio per poter rivedere Jessica in studio con la d’Urso o la conduttrice e il personaggio si faranno i complimenti a distanza?

