Chi si sta distinguendo per simpatie o antipatie nella casa del Grande Fratello VIP? Difficile constatare su due piedi a soli 4 giorni dall’inizio della sesta edizione, ma sicuramente in questi giorni dove sono le lamentele di Katia Ricciarelli a movimentare il gioco più di qualsiasi altra cosa c’è un concorrente che nelle ultime ore ha sorpreso per un gesto piaciuto a tanti.

Parliamo di Alex Belli e di un rapporto amichevole trovato con Manuel Bortuzzo. Nel daily di oggi è stato mostrato un momento della giornata in cui l’atleta e l’attore si godevano una nuotata in piscina. Bortuzzo notava come Belli tentava silenziosamente in tutti i modi di mettersi alla pari con lui: “Abbiamo fatto un paio di vasche io e lui. Cercava di non utilizzare le gambe per essere alla mia pari, però deve ancora impegnarsi un pochetto” ironizza in confessionale.

Non è stata l’unica scena ad essere apprezzata. Durante un momento di ballo in cui i ragazzi si scatenavano sulle note delle canzoni diffuse dal GF VIP, Alex ha preso sulle spalle Manuel lasciandosi trasportare dal ritmo. Un gesto di altruismo e di gentilezza che fa bene al cuore e i commenti sui social sono andati a favore di Alex Belli.

Nel confessionale, sempre a proposito di Manuel, l’attore ha fatto qualche considerazione sul ragazzo: “Non ha barriere, una cosa che mi è piaciuta di lui è che in ogni cosa che vuole fare, la fa e la fa qui. Molte volte vorrei dargli una mano, vorrei spostare un pouf ma lui lo prende e lo sposta“. Alex Belli e Manuel dunque sembrano aver trovato ottima sintonia nella casa del Grande Fratello VIP. Aggiungiamo che l’atleta sembra aver ritagliato uno spazio nel cuore del resto degli inquilini diventando un po’ il beniamino di questa edizione.