Sanremo 2022, Emma Marrone: “Ecco perché canterò Britney Spears”

Emma Marrone ha svelato i motivi che l’avrebbero spinta a scegliere Baby One More Time – uno dei brani più famosi di Britney Spears – come brano cover in cui cimentarsi durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Emma Marrone canta Britney Spears

I fan di Emma Marrone sono impazienti di vedere l’esibizione della cantante a Sanremo 2022 e lei stessa ha svelato i motivi che l’avrebbero spinta a scegliere Baby One More Time come canzone in cui esibirsi durante la serata di giovedì dedicata alle cover.

“Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle ”popppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo”, ha dichiarato, e ancora: “Della situazione che ha vissuto se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime. La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti”, ha rivelato la cantante in merito alla vicenda giudiziaria che ha interessato la famosa popstar statunitense e suo padre Jamie Spears.

I fan sono in trepidante attesa di vedere l’esibizione di Emma Marrone che, a proposito del brano, ha già anticipato: “Sarà uno spettacolo. Vedrete!”