Britney Spears ha deciso di rompere dopo tempo il silenzio e di rispondere alle domande dei suoi fan, almeno ufficialmente. L’ex reginetta del pop ha dichiarato in un video come si sente in questo momento (traduzione dal sito Biccy.it) :

“Poi mi avete chiesto se sto bene e se è tutto ok. Sì è tutto perfettamente ok, io sto davvero bene. Ho una bella casa, dei meravigliosi bambini, va tutto benone. Se ho preso una pausa in questo periodo è perché voglio divertirmi e rilassarmi”.

Successivamente l’artista americana ha sponsorizzato un negozietto di Malibù, come spiegato nella didascalia:

“Questa ero io ieri prima di andare in giro a Malibu. Per strada indossavo una giacca marrone del mio ragazzo per non farmi riconoscere, ma cavoli, i paparazzi mi hanno beccata. Ho trovato un nuovo negozio interessante che vi suggerisco e si chiama brandymelvilleusa. Non è un negozio elegante, forse è più simile a un negozio di abbigliamento per donne che amano l’allenamento. Avevano vestiti adorabili. Sono così eccitata per l’estate. Voi cosa state facendo in questo periodo?”

La cantante da anni ormai è sotto la tutela legale del padre Jamie Spears a causa di ripetuti tracolli mentali. Su Twitter era nato il movimento #FreeBritney per fare in modo che l’artista si liberasse di un genitore che secondo alcuni vorrebbe solo approfittarsi del suo patrimonio. Per un breve periodo Jamie non è stato più il tutore legale, dopo che era stato accusato di aver picchiato il nipote Sean, figlio di Britney e Kevin Federline. Di questa vicenda ha parlato il documentario Framing Britney Spears, da noi disponibile prima su Youtube e ora su Discovery +, l’omonima piattaforma di streaming del gruppo televisivo Discovery. “Ho pianto per due ore dopo averlo visto“, ha dichiarato la diretta interessata. La battaglia legale è allo stato attuale ancora in corso.

Britney Spears nei giorni scorsi ha fatto il vaccino per la prevenzione del Covid-19 e ha dichiarato di non aver sentito nulla.

Foto: account Instagram Britney Spears