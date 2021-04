Perché Flavia Vento ha deciso di rispondere a tono a Pio e Amedeo?

I due comici foggiani, che la scorsa settimana hanno debuttato con il loro show, Felicissima Sera, in onda su Canale 5 in prima serata, hanno commentato le numerose critiche che ricevono sui social, per la loro comicità irriverente, con le seguenti dichiarazioni: “Ormai non si può più dire niente. E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social. Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela” (da Il Corriere della Sera).

Questa battuta non è passata inosservata alla diretta interessata che, come scritto in apertura, ha deciso di replicare a Pio e Amedeo, pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale Instagram.

In breve, la showgirl romana, che, nell’intervista di Pio e Amedeo, è stata etichettata come l’opposto di Piero Angela, ha dichiarato di possedere un’intelligenza sovrannaturale (!):