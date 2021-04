Ci eravamo lasciati con una rottura, quella tra due amiche: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Da semplici colleghe di lavoro ad inseparabili amiche e poi? L’allontanamento improvviso che ha lasciato sbigottiti i tanti fans che hanno seguito la loro carriera fin dall’inizio sul bancone di Striscia la Notizia. Stamani a Ogni Mattina su Tv8 Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha portato delle novità interessanti.

Parte da un presupposto, nemmeno lui ha capito le motivazioni di questo distacco: “Perchè si sono litigate? Io so tutto ma anche io non ho capito“. Una cosa è chiara, entrambe le showgirl probabilmente non avrebbero mai voluto dividersi e la conferma la dà proprio il giornalista:

Cosa c’è di mezzo? Non entra nei dettagli, ma Alessi ne è certo: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono pronte a stringersi la mano dopo tempo:

Sono pronte a fare la pace e presto si ritroveranno perchè è un motivo talmente cretino… dicono che c’era di mezzo la storia di un contratto che avrebbero dovuto fare qualcosa insieme e una delle due non ha voluto, non so chi e non voglio saperlo, c’era una cosa, non so se era una roba di pubblicità, questo è quello che si dice, poi bisogna vedere se è o se non è…