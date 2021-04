Laura Pausini agli Oscar 2021 senza la figlia Paola: “La famiglia è felicità pura”

Laura Pausini si esibirà domenica 25 aprile 2021 nel corso della cerimonia di premiazione della 93esima edizione degli Oscar. La cantante di Solarolo, infatti, è candidata come la Miglior canzone originale grazie a “Io sì”, il brano che fa parte della colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti.

La raffinata interprete, intervistata da ‘Vanity Fair’, in edicola questa settimana, ha raccontato, per la prima volta, le emozioni della vigilia:

Per motivi burocratici e di visti, purtroppo Paola non è potuta partire con me per Los Angeles. È la prima volta nella nostra vita insieme che staremo separate per più di due settimane. Saranno anche gli effetti della pandemia, ma ogni separazione da chi amo profondamente oggi mi fa male. Ormai mi conosco: mi aggrappo ai momenti felici per dare senso a tutto, anche a queste fragilità.