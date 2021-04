Cristiano Malgioglio contro Miguel Bosè: “Sconvolto dalle sue parole”

Cristiano Malgioglio, intervistato, nelle scorse ore, dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha attaccato duramente il collega e amico Miguel Bosè che, nelle scorse settimane, in una trasmissione televisiva spagnola, ha negato l’esistenza del Covid e fatto supposizioni sulla morte della mamma Lucia:

Sono rimasto veramente sconvolto dalle sue parole. Un personaggio pubblico che dice quelle cose in televisione dà un messaggio negativo e inaccettabile soprattutto per i giovani. Ha fatto un danno enorme. Era un ragazzo, bello, ricco e intelligente negli anni ’80 ci frequentavamo, come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d’amore?

L’amatissimo cantautore, che stasera, prenderà parte alla nuova puntata di ‘Name that tune’ in onda su Tv8 assieme a Riki, Federico Fashion Style e Tullio Solenghi, si è vaccinato con Astrazeneca. Cristiano Malgioglio ha rivolto un appello a tutti gli italiani ad affidarsi alla medicina tradizionale e ai dottori per sconfiggere il Coronavirus: