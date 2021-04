Nell’Isola dei Famosi è tempo di corteggiamenti. Se quasi la totalità dei naufraghi sono felicemente innamorati, impegnati e quindi intoccabili, diversa è la situazione per lo youtube Awed che si è rifatto gli occhi alla vista di Beatrice Marchetti poco più di una settimana fa, al suo arrivo. Questo suo interesse però nei giorni a seguire ha lasciato non pochi dubbi alla bella modella.

Dopo averla riempita di complimenti facendo capire di essere sul punto di corteggiarla, Beatrice fa alcuni passi indietro e la situazione si fa più complicata per il povero Awed. Lo Youtuber però sembra aver messo a punto un piano per cercare di capire come si comporta la ragazza nei suoi confronti.

Non appena Awed si allontana, lei pare infastidirsi. Beatrice lo riprende: “Perché hai fatto il freddo? Un giorno mi parli, il giorno dopo a malapena mi saluti“. Un atteggiamento che lei non comprende e ne parla anche con Paul Gascoigne: “Mi evita e non mi parla più. Non capisco cosa ci sia, ma se questo è il suo corteggiamento, non ci siamo!”

Nella puntata di lunedì Ilary Blasi ha cercato di indagare a che punto sta questa conoscenza. Se lui è sembrato nuovamente propenso alla conoscenza, lei si è tirata indietro: “E’ un bel ragazzo, sicuramente simpatico“. Passati altri 3 giorni in cui la situazione è entrata in una fase di stallo tendente allo scontro, le cose sembrano drasticamente cambiate. Ecco cosa ha detto Awed nella puntata di giovedì 15 aprile:

Mi ha dato fastidio il fatto che sia stata poco chiara e molto fuggitiva. Dopo averle detto che mi piace, davanti alle telecamere mi ha detto che sono simpatico, poi dietro mi ha invece fatto degli apprezzamenti. Ho trovato il suo un comportamento poco chiaro. A farsi piglià per cul* è un’altra cosa. Se lei è fidanzata e non ci tiene alla dinamica me lo dice sin da subito di smetterla perché ha qualcuno a casa.

A questo punto Beatrice replica e – forse – chiude la faccenda: “Awed è un bel tipo ma sono fidanzata, l’ho detto dall’inizio. Io l’ho capito lunedì che c’era un corteggiamento… Forse dovevo essere più dura nel mio no!”