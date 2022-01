Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano? Il post fiume: “Non dovremmo sentirci in colpa”

Dopo i recenti rumor che hanno investito la sua vita privata per il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha affidato alle sue stories via social un post fiume in cui ha descritto le sue emozioni di questo periodo.

Belen Rodriguez: il post sui social

Mentre continuano a avvicendarsi rumor e avvistamenti sul suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sui social con un lungo post in cui si è confessata a cuore aperto: “Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche quel sogno che avevamo accantonato chissà per quale buono e valido motivo”, ha scritto la modella nel lungo messaggio, che sembra fare riferimento proprio alle sue intricate vicende sentimentali.

Belen e Antonino Spinalbese

Nei giorni scorsi la showgirl ha confermato la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, e nel frattempo è stata avvistata già diverse volte in compagnia dell’ex marito Stefano. I due confermeranno il ritorno di fiamma? Sui social al momento tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.