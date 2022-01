Gracia De Torres mostra la pancia dopo il parto: “So che perderò tanti lavori”

Gracia De Torres è da poco diventata mamma di due bambini, Bloom e Nathanaël, nati dall’amore per Daniele Sandri. A pochi mesi dal parto la modella ha deciso di mostrare i segni che la gravidanza avrebbe lasciato sul suo corpo e in particolare sulla sua pancia, e ha deciso di lanciare un messaggio importante per i fan.

Gracia De Torres: la gravidanza

A novembre 2021 Gracia De Torres ha realizzato il sogno di diventare madre e, dopo enormi difficoltà (nel restare incinta), ha avuto i suoi due gemelli. La modella ha deciso di mostrare i cambiamenti fisici subìti a causa della gravidanza e, sui social, ha postato un primo piano della sua pancia specificando quanto per una donna – che per di più lavora con il proprio corpo – sia difficile accettarli. La modella ha concluso il suo post con un messaggio positivo per i fan, che ha invitato a mostrare i propri difetti senza paura.

“Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri , chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia ??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali. Non voglio dire che prima non lo fosse , ma penso alla società manchi quello: manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta. Perché la vita sarebbe migliore , probabilmente ci sarebbero meno adolescenti in depressione per non entrare in quelli canoni di bellezza, ci sarebbe meno bullismo e ci sarebbe molta più felicità”, ha scritto la modella.