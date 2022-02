Sonia Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone per un post da lei scritto contro Lulù Hailé Selassié, concorrente del GF Vip 6.

Un messaggio pubblicato da Sonia Bruganelli nelle sue stories via social ha scatenato un putiferio tra i fan del GF Vip 6 e in particolare tra i fan di Lulù Selassié, protagonista della critica dell’opinionista. “Lulù ha bisogno dell’aiuto di una persona competente e a mio avviso ha davanti un percorso molto lungo. Non mi sembra strano che stia avendo nuovamente adesso questa esplosione di sintomi perché non c’è l’oggetto della sua dipendenza/ossessione che è Manuel”, si leggeva nel messaggio condiviso tramite stories da Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: la bufera

Sui social in tanti hanno preso le difese di Lulù Hailé Selassié e si sono scagliati contro Sonia Bruganelli, che sostanzialmente ha accusato la principessa etiope di aver avuto un “crollo” al GF Vip perché sarebbe assente l’oggetto della sua ossessione (Manuel Bortuzzo) e che per questo avrebbe bisogno di farsi aiutare da uno specialista. Al momento l’opinionista del reality show non ha commentato né replicato alle critiche nei suoi confronti, ma in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Lulù verrà messa al corrente del pensiero di Sonia Bruganelli al GF Vip?

