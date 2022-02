A distanza di anni dal suo addio a Amici, Natalia Titova ha svelato per la prima volta i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare lo show.

Natalia Titova ha svelato alle pagine di Nuovo perché avrebbe deciso – dopo ben 5 anni – di lasciare Amici di Maria De Filippi. A quanto pare la ballerina non sarebbe stata a suo agio con alcuni dei suoi colleghi. Ma a chi si sarà riferita esattamente? “Amici non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori”, ha confessato la ballerina.

Natalia Titova: l’addio a Amici

Natalia Titova ha svelato che i contrasti con alcuni degli altri insegnanti di Amici l’avrebbero spinta a dire addio al programma, senza guardarsi indietro. Oggi la ballerina è impegnata con l’accademia di danza da lei fondata a Roma e, soprattutto, con le sue due bambine, nate dall’amore per Massimiliano Rosolino. La ballerina non ha svelato quali sarebbero stati i colleghi con cui lei avrebbe avuto delle divergenze a Amici, ma in tanti tra i fan del programma onda alla ricerca di indizi sui social. Qualcuno replicherà contro quanto affermato dalla Titova? Al momento sui social tutto tace.

