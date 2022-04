La coreografa Veronica Peparini ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta crisi con Andreas Muller.

Veronica Peparini ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta crisi con Andreas Muller, che nei giorni scorsi ha dichiarato via social di non stare bene e ha svelato che questa sua condizione si starebbe ripercuotendo anche sulle persone che gli stanno attorno. La coreografa è intervenuta sulla vicenda dichiarando a Nuovo Tv:

“Crisi di coppia? Ma no! Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”.

Veronica Peparini: la crisi con Andreas Muller

Veronica Peparini ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta crisi con Andreas Muller, ma ha anche specificato che il ballerino non starebbe attraversando un buon periodo a causa di alcuni problemi di salute (nei prossimi mesi dovrà operarsi al ginocchio). La ballerina ha dichiarato che Andreas non sarebbe depresso, ma ha affermato: “Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”.

Nei giorni scorsi è stato lo stesso Andreas Muller a parlare della sua condizione ai fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG