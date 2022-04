La showgirl Lorella Boccia ha svelato come ha fatto a perdere 15 chili dopo la nascita di sua figlia, Luce Althea.

Dopo la nascita della sua bambina, Luce Althea, Lorella Boccia ha confessato ai fan dei social come sarebbe riuscita a perdere i 15 chili accumulati durante la gravidanza. La ballerina sposata con Niccolò Presta ha dichiarato di non aver avuto fretta di perdere peso e infatti avrebbe atteso 4 mesi dalla nascita di sua figlia prima di rivolgersi a un nutrizionista:

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”, ha dichiarato nelle sue stories via social.

Lorella Boccia

Lorella Boccia: i chili persi dopo il parto

Oggi Lorella Boccia è più bella e felice che mai: lei e Niccolò Presta hanno realizzato il sogno di diventare genitori e anche la loro carriera sta procedendo a gonfie vele. Dopo la nascita della bambina la showgirl si è messa a lavoro per tornare al suo peso forma e, grazie all’aiuto di un nutrizionista, è riuscita a perdere ben 15 chili.

“Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv”, ha confessato Lorella Boccia, che presto alla conduzione di Made in Sud.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG