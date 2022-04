Dopo il successo ottenuto a Sanremo, Drusilla Foer ha svelato perché avrebbe declinato gli inviti ricevuti per partecipare ad alcuni show tv.

Drusilla Foer ha confessato al programma Ti Sento i motivi per cui, nonostante il grande successo ottenuto a Sanremo, avrebbe deciso di rinunciare a partecipare al 97% degli show tv. “Che c’era da dire? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. Dopo Sanremo alcune cose non ho avuto neanche il tempo che mi sarebbe piaciuto fare. Non ho creduto fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisi, per raccontare cosa? Che è andato bene Sanremo? Quello che sono io? Un po’ s’è visto a Sanremo. Ci sarà tempo per raccontare quello che sono”, ha confessato al salotto tv di Pierluigi Diaco.

Drusilla Foer: perché ha detto no ad alcuni show tv

Drusilla Foer ha svelato personalmente i motivi per cui, dopo il successo e la grande visibilità ottenuti a Sanremo 2022, avrebbe deciso di rinunciare a partecipare al 97% degli show che le sarebbero stati proposti. La Foer – che nel frattempo è molto impegnata con il suo spettacolo teatrale – ha dichiarato di non aver mai avuto l’intenzione di “cavalcare” l’ondata di visibilità dovuta a Sanremo e ha anche aggiunto che si sarebbe recata unicamente nei programmi dove avrebbe sentito di potersi esprimere liberamente.

La sua partecipazione a Sanremo ha conquistato pubblico e telespettatori (nonostante sia stata preceduta da qualche polemica avanzata dal senatore Pillon, a cui lei aveva prontamente replicato).

