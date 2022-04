Attraverso i social Laura Pausini ha messo a tacere le voci riguardanti una sua presunta lite con Mika e Alessandro Cattelan.

Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan condurranno la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, ma già da qualche settimana circolano voci che vorrebbero dei presunti attriti tra i tre. La voce è stata smentita dalla stessa Laura Pausini, che ha commentato via social un messaggio dove si faceva riferimento alla chat di gruppo tra lei e i due colleghi (a cui sembra che Mika non risponderebbe mai). “Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare. Invidiosi!”, ha scritto la cantante via Twitter.

Laura Pausini e la presunta lite con Mika e Cattelan

Attraverso i social Laura Pausini è tornata a sottolineare che lei e i colleghi dell’Eurovision Song Contest, Mika e Alessandro Cattelan, avrebbero un ottimo rapporto. La cantante ha smentito anche i rumor riguardanti una presunta antipatia di Mika nei confronti suoi e di Cattelan (sembra infatti che il cantante non intervenga nella chat di gruppo con i due colleghi a causa dei suoi troppi impegni di lavoro).

Laura Pausini, Mika e Cattelan sono ormai pronti a condurre la nuova edizione dell’Eurovision, che un anno fa ha visto trionfare i Maneskin. Quest’anno a rappresentare l’Italia vi saranno Blanco, Mahmood e Achille Lauro.

