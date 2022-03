I rapporti tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan sarebbero tesi e i due sono stati scelti come conduttori dell’Eurovision.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan sono stati scelti insieme a Mika come conduttori della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Torino. Secondo indiscrezioni tra la celebre cantante e l’ex conduttore di X Factor non correrebbe buon sangue, e potrebbero essere in corso alcuni attriti che comprometterebbero lo show.

Laura Pausini

Laura Pausini e Alessandro Cattelan: gli attriti

Dagospia ha fatto sapere che sarebbero in corso alcuni attriti tra Alessandro Cattelan e Laura Pausini e che questi potrebbero compromettere la loro collaborazione all’Eurovision Song Contest, dove sono stati scelti come conduttori.

“Non solo, alla conduzione una diva come Laura Pausini. Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore. Dall’altra i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l’effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena. Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo”, si legge su Dagospia. Al momento i due diretti interessati non hanno commentato la questione e in tanti, tra i fan dei social, sperano di saperne presto di più.

