Aldo Montano è intervenuto in merito alla bufera che si è scatenata contro sua moglie, Olga Plachina, per le sue posizioni a favore di Putin.

Nei giorni scorsi Olga Plachina ha scatenato una vera e propria bufera sui social, affermando di aver sempre sostenuto l’operato di Vladimir Putin. Suo marito, lo schermidore Aldo Montano, ha rotto il silenziosulla vicenda in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affermato:

“A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”, e ancora: “La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”.

Aldo Montano Olga Plachina

Aldo Montano: la bufera su Olga Plachina

Aldo Montano ha cercato di spiegare le motivazioni che avrebbero spinto sua moglie, Olga Plachina, a esprimersi a favore di Putin nei giorni scorsi attraverso i social. Le posizioni della modella russa a proposito della politica Russa e di ciò che sta accadendo in Ucraina hanno scatenato un vero e proprio putiferio, e hanno costretto lei stessa a cercare di spiegarsi ulteriormente.

“Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”, ha dichiarato Olga Plachina attraverso i social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG