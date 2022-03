Ospite a Oggi è un altro giorno, Sergio Muniz ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Oggi Sergio Muniz è felicemente impegnato ed è il papà di un bambino, Yari. In passato il modello è stato uno degli scapoli d’oro più famosi d’Italia e per la prima volta a Oggi è un altro giorno ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata, rivelando quanto abbia odiato il gossip e quanto non si sia mai sentito un bravo seduttore.

“Ho avuto difficoltà ad affrontare il chiacchiericcio, spesso senti tante cose che potrebbero offendere. Ma un personaggio pubblico non dovrebbe offendersi. All’inizio è stato difficile”, ha confessato, e ancora: “Di natura sono fedele anche se sono stato infedele e farfallone per alcuni periodi… e non sono mai stato bravo a conquistare le donne”.

Sergio Muniz

Sergio Muniz: la confessione

A Oggi è un altro giorno Sergio Muniz ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha rivelato quanto la timidezza non l’abbia aiutato a farsi scudo dei gossip: “Mi avevano dipinto come uno frivolo, a cui piaceva uscire la sera. Ma io sono tutto il contrario. Ho fatto serate in discoteca per portare i soldi a casa, ma non sono uno molto notturno. Io ci sono rimasto male”, ha dichiarato Muniz.

Oggi l’attore è felicemente legato all’istruttrice di yoga Morena Firpo, mamma di suo figlio Yari.

