Sergio Muniz: è nato il piccolo Yari (foto)  

Sergio Muniz è diventato papà. L’attore, conosciuto dal pubblico italiano per le sue partecipazioni televisive come concorrente dell’Isola dei famosi e Tale e quale show e in molte fiction di successo come ‘Caterina e le sue figlie’, ha preso in prestito le parole di una poesia di José Saramago per annunciare la lieta notizia:

“Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito… il più pregiato e meraviglioso

prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono.

José Saramago

Premio Nobel per la letteratura”.

La mamma del nascituro si chiama Morena ed è la compagna di Muniz da qualche tempo. La neo coppia di genitori ha ricevuto gli auguri speciali anche da una veterana di ‘Uomini e Donne’, Gemma Galgani:

“Caro Sergio , a te e Morena un mio affettuoso augurio! Immagino la vostra gioia e mi permetto di condividere siete due persone stupende, quindi il piccolo è nato fortunato ad essere il vostro bimbo! È nato nello stesso mio giorno ne sono orgogliosa!”