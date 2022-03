Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno condiviso con i fan alcune foto dei festeggiamenti per il primo mese del loro bambino.

Il piccolo Gabriele Ciavarro ha compiuto il suo primo mese di vita e Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di festeggiare con una torta a tema “Piccolo Principe”. “Auguri piccolo principe!”, ha scritto Clizia Incorvaia nella didascalia al suo tenero scatto via social, e ha aggiunto: “E auguri anche al principe papà, che è super”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il primo mese di vita di Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono felici di poter finalmente tenere tra le braccia il piccolo Gabriele, loro primo bambino. Per la modella si tratta in realtà del secondo, visto che è già madre della piccola Nina (nata dall’amore naufragato per l’ex marito, il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina).

La bimba è più felice che mai di essere diventata sorella maggiore, e Clizia e Paolo non perdono occasione per coinvolgerla nelle loro attività familiari e nella cura del nuovo fratellino. La coppia ha annunciato che presto convolerà a nozze e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più sul loro amore, sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello.

