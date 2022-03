Vladimir Luxuria ha ricordato l’attore Rossano Rubicondi durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

Rossano Rubicondi è scomparso per un’embolia polmonare il 29 ottobre 2021. Vladimir Luxuria, che ha condiviso con lui la sua esperienza di naufragata all’Isola dei Famosi, ha deciso di ricordare il celebre attore nella puntata d’apertura della nuova stagione dello show. “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è. Volevo ricordare Rossano Rubicondi”, ha ricordato l’opinionista prima di essere bruscamente interrotta da Alvin per esigenze di programmazione.

Vladimir Luxuria

Rossano Rubicondi: il ricordo all’Isola dei Famosi

In tanti si sono commossi nel ricordare Rossano Rubicondi, il celebre attore scomparso lo scorso 29 ottobre a causa di un’embolia polmonare nella sua casa a New York. Rubicondi era malato da tempo e al momento della sua scomparsa aveva solamente 49 anni. Nel 2008 era stato scelto come concorrente dell’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria, Belen Rodriguez e numerosi altri volti dello show business.

Quando la notizia della scomparsa di Rubicondi è diventata ufficiale, Vladimir Luxuria l’aveva commentata a Fanpage affermando:

“Sono sconvolta. Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri. Era il 2008, abbiamo condiviso un’esperienza magnifica. Ci siamo anche scontrati in maniera forte sull’Isola. Ci siamo rivisti fuori, ci siamo avvicinati e l’ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su Whatsapp.“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG