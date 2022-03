Alessandra Celentano è finita nel mirino di Fabrizio Prolli, l’ex volto di Amici che l’ha attaccata via social.

Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini ed ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Alessandra Celentano, la storica insegnante della scuola di Maria De Filippi. “Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano, che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce”, ha tuonato il coreografo via social. La professoressa replicherà?

Alessandra Celentano: le critiche di Fabrizio Prolli

Alessandra Celentano è una delle storiche protagoniste indiscusse di Amici di Maria De Filippi ma spesso, per i suoi giudizi fin troppo severi, la professoressa è stata al centro di aspre polemiche. Dopo Raimondo Todaro – che le si è scagliato contro in diretta tv – la Celentano ha dovuto vedersela anche con i giudizi infuocati di Fabrizio Prolli, l’ex marito di Veronica Peparini, che si è scagliato contro di lei via social. Al momento la Celentano ha preferito non replicare e in tanti tra i fan si chiedono se la vicenda avrà ulteriori risvolti in futuro.

Di recente Alessandra Celentano ha avuto uno scontro infuocato con Raimondo Todaro, che ha criticato i suoi metodi d’insegnamento in diretta tv.

