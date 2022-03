Carolyn Smith, che da tempo combatte contro il cancro, ha voluto inviare un messaggio a Fedez, che in queste ore ha svelato di essere malato.

Fedez ha da poco annunciato di aver scoperto di essere malato e la coreografa Carolyn Smith, che ha parlato più volte pubblicamente della sua battaglia contro il cancro, ha voluto inviare attraverso i social uno speciale messaggio al rapper.

“Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia, lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. È dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo”, ha dichiarato la coreografa nel suo messaggio, e ancora: “Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti”.

Carolyn Smith: il messaggio per Fedez

Come numerosi altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche Carolyn Smith ha voluto esprimere la sua solidarietà verso Fedez, che tra le lacrime ha confessato di aver appena saputo di essere malato. In queste ore il rapper ha aggiornato i fan sulla malattia e ha detto loro che quella di oggi sarà una giornata importante.

Per il momento il rapper non ha ancora confessato pubblicamente quale sia la sua malattia e, secondo alcuni, potrebbe trattarsi di una patologia chiamata demielinizzazione, di cui lui stesso aveva pubblicamente parlato nel 2019.

