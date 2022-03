Fedez ha confessato di essere malato. Nel 2019 il rapper aveva confessato di essere a rischio sclerosi a causa della “demielinizzazione”.

Per il momento Fedez ha preferito non svelare quale sarebbe la malattia che lo ha colpito e che, ha assicurato, “sarebbe stata rilevata in tempo”. Nel 2019, durante la sua intervista a La confessione di Peter Gomez, il rapper aveva confessato di soffrire di demielinizzazione, una patologia che – tra le altre cose – può causare la sclerosi multipla. Al momento non è dato sapere se il rapper facesse riferimento a una patologia causata dalla demielinizzazione o da altro.

“Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”, aveva dichiarato.

Fedez: la malattia

Nelle ultime ore, attraverso i social, Fedez ha confessato di soffrire di una malattia e ha annunciato di volersi stringere alla famiglia durante questo momento per lui particolarmente difficile. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare”, ha dichiarato il rapper nelle sue stories.

Nel 2019 a La confessione, Fedez aveva confessato di esser stato colpito dalla demielinizzazione, una patologia che altera il normale funzionalmento della mielina, ovvero il rivestimento che avvolge buona parte delle fibre nervose del sistema nervoso centrale e periferico. Il rapper ha fatto sapere che in futuro parlerà personalmente della sua malattia ai fan e nel frattempo, sui social, in tanti tra amici e colleghi gli stanno inviando le loro parole di supporto.

